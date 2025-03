Bambinopoli, ci risiamo. Secondo ricorso respinto

Anche il secondo ricorso sulla Bambinopoli è stato respinto: a pochi giorni dalla sentenza con cui il Tar Marche ha rigettato l’impugnazione di Papillon, due giorni fa un esito simile è toccato al ricorso presentato da Alexandra, altra ditta che aveva partecipato al bando per la gestione dell’immobile comunale. Alexandra, in particolare, aveva presentato ricorso contro il comune per l’annullamento della determina con cui erano state approvate le ammissioni definitive alla gara, della graduatoria provvisoria, nonché dell’esito negativo delle procedure di verifica sull’assenza di cause di esclusione e possesso dei requisiti previsti dall’avviso. Si chiedeva, inoltre, conferma della non ammissione ed esclusione dell’altra offerente oltre che la stipula dell’atto per l’affidamento della concessione ad Alexandra. Infine, con il ricorso la ditta aveva chiesto anche un risarcimento danni da parte del comune. Nella sentenza, quindi, viene ricordato come i partecipanti all’avviso fossero solo due e che, dopo la redazione della graduatoria finale - che vedeva la ditta Papillon in prima posizione con 75,31 punti su 100 e la ricorrente a seguire con 74,60 punti - entrambe vennero escluse all’esito della verifica dei requisiti. Per quanto riguarda Alexandra, riporta la sentenza, si trattava del requisito di avere "effettivamente svolto per almeno 3 anni, anche non consecutivi nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023, un’attività commerciale con iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura nel settore di cui alla somministrazione di bevande ed alimenti". L’atto della magistratura è ben poco equivocabile: "Il Tar, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il secondo motivo di gravame – sull’esclusione dell’altra offerente, nda - Respinge il ricorso in relazione agli altri motivi. Respinge l’istanza di risarcimento dei danni". Anche Papillon si era opposto all’esclusione dalla gara, chiedendo che le venisse aggiudicata la gestione del bene. In questo caso l’esclusione era stata collegata all’articolo 7 del bando, e quindi al soddisfacimento del requisito inerente ai rapporti debitori con il comune. E ora? Entrambe le società hanno la possibilità di appellarsi in Consiglio di Stato, e in quel caso l’annosa vicenda della Bambinopoli si allungherebbe ulteriormente. È anche possibile che il comune abbia intenzione di avviare, a stretto giro, una nuova procedura per l’assegnazione del bene. La gara precedente, andata deserta, riguardava l’affidamento per 10 anni – rinnovabili – del chiosco, comprendente un manufatto dotato di servizi, ripostiglio, laboratorio, portico esterno, nonché dell’area esterna per la posa di tavoli, sedie e attività ludiche, e infine dell’area verde da 2.500 metri quadri, a fronte di un canone annuo di 13.165,50 euro.

Giuseppe Di Marco