Bambinopoli con indennizzo al privato

Bambinopoli, entro i primi mesi del 2024 sarà riqualificata l’area e indetto il nuovo bando di gestione. Secondo quanto dichiarato da Luciana Barlocci, inoltre, il comune avrebbe già deciso l’entità dell’indennizzo da corrispondere al privato proprietario della struttura fissa presente sulla superficie. Il futuro dell’area dedicata allo svago dei più piccoli riemerge grazie all’intervento in consiglio della stessa Barlocci, che ieri mattina ha discusso un’interrogazione per capire quali siano le intenzioni dell’amministrazione in merito al punto. "Questa amministrazione, con un colpo di mano epocale, decide che il privato debba essere indennizzato, anche se per gli uffici comunali l’area dovrebbe tornare nella disponibilità dell’ente a titolo gratuito. Si è detto che saranno dati 30mila euro per evitare futuri contenziosi. Ritengo tutto ciò molto grave, anche perché l’ultima stipula per la concessione dell’area è scaduta a fine 2019". A replicare è stato il vicesindaco Tonino Capriotti, il quale ha riferito che i tecnici "hanno predisposto un accordo per l’indennizzo da riconoscere al privato, che è già stato sottoscritto dal privato e che ora sarà valutato dalla giunta. Dopo la definizione dell’accordo si riqualificherà l’area per poi procedere all’assegnazione tramite bando". Il restyling dei maggiori luoghi d’interesse cittadino è stato il filo conduttore della seduta in consiglio, anche per iniziativa di Annalisa Marchegiani, che ha chiesto lumi sulla riqualificazione di Villa Cerboni Rambelli. Ad illustrare lo stato dell’arte, ancora una volta, è stato l’assessore ai lavori pubblici: "L’11 agosto 2023 – ha spiegato Capriotti – è stata affidata la redazione del progetto di fattibilità relativo al consolidamento e restauro conservativo della villa, con destinazione museale, alla società Progetto Zenone: un operatore dalla comprovata esperienza nel settore. Ottenuto l’elaborato, provvederemo all’aggiudicazione dei lavori entro il 31 marzo 2024. Un progetto era stato redatto nel 2005, ma negli anni sono intervenute modifiche sostanziali alle norme tecniche per le costruzioni, quindi non era utilizzabile".

Giuseppe Di Marco