Bambinopoli, il comune bissa: entro Pasqua il nuovo bando

Sarà emanato entro una decina di giorni, o comunque prima di Pasqua, il nuovo bando di gestione della Bambinopoli: a pochi giorni dalle sentenze con cui il Tar ha respinto i ricorsi delle due società che avevano partecipato allo scorso avviso e che poi erano state escluse dalla gara, ecco che l’amministrazione comunale ha deciso di riprovarci. È quanto si è discusso nella riunione di maggioranza di martedì: una volta che gli uffici avranno ultimato l’aggiornamento del bando, questo verrà emanato e la gara sarà ufficialmente riaperta. Sì perché il testo del futuro avviso dovrebbe ricalcare, in linea di massima, la procedura avviata nel dicembre 2023. Oggetto della concessione sarà il manufatto del chiosco-bar, situato nel verde pubblico di viale Buozzi, da adibire ad attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande. La struttura è dotata di servizi igienico-sanitari, ripostiglio, laboratorio, portico esterno e porzione di area esterna da destinare in parte alla posa di tavoli e sedie ed in parte ad attività ludiche. Il bando scaduto il 13 febbraio 2024 includeva anche la concessione dell’area a verde di 2.564 metri quadri all’interno del parco comunale ‘pineta Bambinopoli’. Anche questa volta la durata della concessione dovrebbe essere decennale: due anni fa, in tal senso, era stato stabilito un canone annuo pari a 13.165.50 euro. Al bando precedente poterono partecipare imprese, cooperative, consorzi, raggruppamenti temporanei, associazioni, fondazioni, organizzazioni che avessero svolto per almeno 3 anni anche non consecutivi un’attività commerciale nel settore della somministrazione alimenti e bevande, nel periodo che andava dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023. Tra gli altri requisiti necessari alla partecipazione, figurava anche l’inesistenza di contenziosi pendenti contro il comune. È da capire, oltretutto, anche le tempistiche con cui verrà gestita la pratica. Giuseppe Di Marco