Bambinopoli pronta per maggio

Bambinopoli riconsegnata entro Natale, a gennaio il bando e superficie riqualificata per maggio 2024. È questo il cronoprogramma deciso dal vertice comunale per il rilancio dell’ex bambinopoli di viale Buozzi, strada sulla quale sta per concretizzarsi anche un altro importante intervento, ovvero il restyling delle balaustre, di cui è appena stato approvato il progetto. L’area di svago dedicata ai più piccoli sta per essere riconsegnata nelle mani del proprietario, cioè il comune, da parte dell’ex gestore.

Ad inizio anno quindi gli uffici pubblicheranno il bando per l’affidamento della bambinopoli: il nuovo gestore dovrebbe insediarsi entro marzo, ed eseguire i lavori di riqualificazione entro il mese di aprile. L’inaugurazione del nuovo parco per il divertimento dei bambini, pertanto, ci sarà a maggio.

Finalmente pare che il nodo bambinopoli sia stato sciolto: la situazione era in attesa di una soluzione almeno dal 1° gennaio 2020, quando l’ultima concessione dell’area scadeva e il comune stabiliva che questa sarebbe dovuta tornare al più presto nella propria disponibilità. La situazione però si trascinava alla fine del 2022, quando l’amministrazione comunale stanziava 35mila euro per riqualificare il luogo, da tempo abbandonato a sé stesso. L’ente quindi valutava di riprenderne possesso con tutta la struttura fissa realizzata al suo interno: un manufatto privato in pannelli prefabbricati ancorati ad una piattaforma in cemento armato.

Quest’estate, pertanto, la giunta ha deciso di optare per la concessione di un indennizzo, contestualizzandolo in un accordo con il privato titolare dei precedenti contratti di utilizzo dell’area e del bene. Alcune settimane fa l’accordo è stato raggiunto: al privato verranno corrisposti 30mila euro "in quanto – dice la delibera - questa amministrazione ritiene preferibile e conveniente, per motivi di opportunità e di economicità ed al fine di evitare possibili contenziosi, riconoscere allo stesso un indennizzo in ragione del rapido recupero edilizio della struttura per una nuova assegnazione tramite bando, in luogo della rimozione totale delle opere".

La zona che congiunge il centro al lungomare è di particolare interesse per l’amministrazione: oggi, in giunta, verrà approvato il progetto per la riqualificazione delle balaustre di viale Buozzi. Un’opera sulla quale sono stati investiti 520mila euro provenienti dalla regione Marche: l’assegnazione dei lavori, in questo caso, dovrà avvenire entro il 31 dicembre.

Giuseppe Di Marco