Bambinopoli, si cerca l’accordo col privato

Bambinopoli, forse ci siamo: la riqualificazione dell’area comunale sita fra viale Buozzi e via delle Tamerici non è più un miraggio, visto che proprio ieri mattina la giunta comunale ha dato mandato al dirigente ai lavori pubblici di valutare e definire una eventuale proposta di accordo transattivo o bonario con il privato proprietario della struttura fissa e delle attrezzature che tuttora permangono sulla superficie. La Bambinopoli, un tempo punto di riferimento per lo svago dei più piccoli, era stata affidata in via temporanea, dal 2016 fino alla fine del 2019. Scaduti i termini della concessione, il comune arrivava ad ingiungere la riconsegna dell’area, opportunamente sgomberata. La situazione però si trascinava alla fine del 2022, quando l’amministrazione comunale stanziava 35mila euro per la riqualificazione della Bambinopoli. L’idea originale era di acquisire, a valle di una negoziazione, la struttura fissa che si trova all’interno del perimetro: un manufatto privato realizzato in pannelli prefabbricati ancorati ad una piattaforma in cemento armato. In questo modo, l’ente rivierasco avrebbe potuto mettere nuovamente a bando l’area, per rimetterla in sesto e affidarla ad un nuovo gestore.

Alla fine, però, la giunta ha optato per la concessione di un indennizzo, ritenendo opportuno fornire gli indirizzi finalizzati a concludere la complessa vicenda del bene anche valutando eventualmente la definizione di un accordo con il privato titolare dei precedenti contratti di utilizzo dell’area e del bene, sempre che questo risulti ragionevole e conveniente per l’ente e nel rispetto della legge e dei regolamenti, "data l’importanza strategica che il bene stesso riveste – recita la delibera – alla luce, in particolare, del contesto nel quale è situato e pertanto la necessità ed urgenza di dare una definitiva sistemazione all’area rendendola di nuovo fruibile e disponibile per la comunità".

Insomma, i lavori pubblici ora dovranno stendere una propria stima del bene e provare ad accordarsi con il privato, per la definizione delle questioni pendenti "in quanto – conclude la delibera – questa amministrazione ritiene preferibile e conveniente, per motivi di opportunità e di economicità ed al fine di evitare possibili contenziosi, riconoscere allo stesso un indennizzo in ragione del rapido recupero edilizio della struttura per una nuova assegnazione tramite bando, in luogo della rimozione totale delle opere". Ed era ora, si dirà: l’area, infatti, è da tempo abbandonata a sé stessa, piena di rifiuti ed erbacce incolte.

Giuseppe Di Marco