Bambole per l’Unicef, il Comune ne acquista 110

Sono 110 le pigotte, bambole di pezza dell’Unicef, che sono state acquistate dal Comune che, in questo modo, sostiene le attività dell’Unicef e fa un dono per ogni nuovo nato in città nel 2024. ‘Per ogni nuovo nato, un bambino salvato’ è lo slogan dell’Unicef per questa iniziativa che sta andando avanti da anni e continua a raccogliere importanti consensi. "La pigotta sarà regalata al nuovo nato e la donazione del Comune (che ha investito in questa iniziativa 2.200 euro ed è l’ente che ha effettuato l’ordine più consistente tra i 20 Comuni già aderenti, ndr) aiuterà l’Unicef nella sua importante missione di raggiungere ogni bambino in pericolo o in difficoltà, portando vaccini, costruendo pozzi, scuole, portando assistenza" dice il sindaco Alessio Pignotti. In cambio di questo sostegno, l’Unicef rilascia al Comune un attestato di adesione e di ringraziamento oltre a locandine per comunicare ai cittadini l’aver aderito a questo progetto, mentre ai neo genitori sarà inviata una lettera di felicitazioni per la nascita di un bambino nato sotto il segno della solidarietà. "Le pigotte – spiega il vicesindaco, Roberto Greci – sono state realizzate dall’Associazione Spazio Donna di Sant’Elpidio a Mare e da alcuni volontari Unicef. Il 90% dei volti è opera della pittrice Laura Plini di Porto San Giorgio".