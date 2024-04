Banca del Piceno al voto:: "Il piano per crescere"

Manca una settimana all’attesa assemblea in programma domenica 5 maggio a Colli del Tronto, nel corso della quale i 6.000 soci della Banca del Piceno saranno chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Tre le liste in campo. La numero 2 in particolare può contare su un’ampia base di consenso consolidata già in sede di presentazione, con ben 1.330 firme raccolte a sostegno della candidatura e su una squadra che vede diversi volti nuovi al fianco di alcuni componenti del precedente Consiglio di amministrazione, pronti a mettere un ampio ventaglio di competenze al servizio della banca e del territorio. "In queste settimane di dialogo costante – si legge in una nota –, il confronto quotidiano con i soci ha rafforzato la consapevolezza delle necessità e dei traguardi da tagliare fin dai primi giorni del nuovo mandato. In questo senso la lista 2 conferma anche in ottica futura l’impegno profuso nell’ascolto, attraverso incontri periodici, di chi quotidianamente vive la realtà della Banca del Piceno, per il bene dell’istituto e della sua attività. I rappresentanti della lista 2 hanno scelto di abbinare professionalità, esperienza e conoscenza delle tematiche interne ed esterne alla banca con un obiettivo chiaro e definito: la crescita economica e sociale dell’istituto di credito, da realizzare attraverso un rinnovato senso di appartenenza e la valorizzazione delle risorse garantite da tutto il personale dipendente, una ritrovata attenzione per i clienti, che da sempre costituiscono le fondamenta di una banca locale e radicata sul territorio, e una vicinanza fattiva e operativa nei confronti dei soci. Nella consapevolezza di poter fare affidamento su una struttura centrale solida e sulla collaborazione attiva di funzionari e soci, la lista 2 si appresta ad affrontare con fiducia il lavoro e le prossime sfide all’orizzonte, a partire dall’assemblea del 5 maggio. Si tratterà di una nuova occasione per incontrare i soci, dialogare con loro e ripartire".

Nella lista 2 sono candidati: Gianluigi Acciarri, titolare dell’impresa edile Acciarri Costruzioni e componente dell’attuale CdA; Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli e componente del CdA del confidi Uni.Co.; Mariano Cesari, dottore commercialista, già presidente di Banca del Piceno e membro dell’attuale CdA; Sandro Donati, ex assessore della Regione Marche e componente dell’attuale CdA; Katia Marocchi, laureata in legge e titolare dell’impresa manifatturiera Sic Srl; Elsa Melchiorre, avvocato esperto in materia di sostenibilità ambientale e aziendale; Luigi Silvestri, componente dell’attuale CdA; Romano Speca, ex dipendente della Banca Picena Truentina; Alessio Colletta, dottore commercialista e già componente del CdA di Banca Picena Truentina; Doriana Marini, titolare delle imprese manifatturiere Dienpi Srl e Do Quality Srl ed ex dipendente di Banca Picena Truentina; Chiara Mastrosani, insegnante di storia e filosofia e titolare di un’azienda agricola; Francesca Perotti, dottore commercialista e presidente del Caap.