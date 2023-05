Banca del Piceno, approvato il bilancio Un utile record per l’esercizio del 2022

All’unanimità, l’assemblea dei soci della Banca del Piceno ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2022, che ha fatto registrare un utile record. Infatti, il risultato di gestione, grazie alla validità delle strategie adottate dal Cda ha permesso di archiviare l’esercizio 2022 con utile al netto delle imposte pari a 9,86 milioni, in considerevole aumento rispetto al risultato del 2021 attestatosi a 1,15 milioni di euro. I lavori assembleari si sono svolti nella sala convegni della Banca del Piceno in contrada San Venanzo a Castignano, il presidente della Banca del Piceno Mariano Cesari, il vice presidente Vicario Claudio Censori e il vice presidente Luigi Silvestri hanno dettagliatamente illustrato ai soci le diverse voci del bilancio, che ha segnato un importante 2022 nel corso del quale sono stati raggiunti risultati che hanno permesso di consolidare ancora di più il patrimonio dell’azienda di credito, che si conferma come la più grande realtà del Credito Cooperativo delle Marche, dell’Abruzzo e del Molise.