Banca del Piceno. Donati nuovo presidente:: "Le filiali restano aperte e puntiamo sui nostri"

Sandro Donati, 63 anni, da una settimana è il presidente della Banca del Piceno. Ex presidente della Croce Rossa e anni passati in politica, si trova ora al vertice di un istituto che può contare 28 filiali, 6.072 soci e circa 47mila clienti.

Donati, è una bella sfida.

"Sicuramente, è una stata un’elezione combattuta con una partecipazione di 4mila soci, una presenza mai registrata da oltre 20 anni".

Se l’aspettava?

"La mia esperienza nella banca è iniziata 3 anni fa, all’epoca tutto avrei pensato tranne trovarmi presidente. Sono entrato per dare una mano ed eccomi qui".

Eravate la lista che aveva raccolto più firme in fase di candidatura. Un ottimo indizio.

"In cuore nostro ci abbiamo sempre creduto, e il distacco della raccolta firme ci faceva presagire un bel risultato. Ma poi c’è sempre una competizione da vincere e ci siamo riusciti".

Che Banca del Piceno trova?

"Per mia fortuna trovo una banca solida, con un attivo di 9 milioni che mi fa stare abbastanza tranquillo".

Quale sarà la sfida più importante?

"Vogliamo avvicinarci sempre più alla clientela, agli imprenditori, avere un rapporto più umano. Quello che le grosse banche stanno perdendo anno dopo anno scegliendo solo l’online. Cercheremo in questo senso di tenere aperte, per quanto possibile le 28 filiali, di cui tante dislocate sul territorio, anche in montagna. Vogliamo portare avanti questi servizi alla popolazione".

C’è qualcosa che porterà avanti o cambierà rispetto a chi l’ha preceduta?

"Sono insediato da una settimana. Sicuramente ci sono state iniziative lodevoli, ma il programma va rivisto in un’ottica molto più vicina alle esigenze che stiamo vivendo dai vari punti di vista: economico, culturale e storico".

Resta un momento difficile per famiglie e imprese, con tassi ancora alle stelle.

"La speranza è che il tasso variabile scenda, e lo dico anche anche a discapito nostro. Quando i clienti si trovano nella difficoltà di dover pagare è un problema anche per noi".

Dalla Croce Rossa alla politica, ora la banca. Cosa cambia per lei?

"Da un punto di vista gestionale cambia tutto, si tratta di un’esperienza nuova che va presa con i dovuti riscontri positivi. E’ molto impegnativa, ma grazie al mio passato politico ho avuto a che fare con l’aspetto decisionale. Mi aiuterà. E poi sono contento della squadra che ho al mio fianco. Approfitto per ringraziarli tutti: questo consenso è dovuto al lavoro di squadra, tutti hanno trovato il loro meglio. Siamo un gruppo che ha competenze nei vari settori, questo può rendere più efficace il lavoro per far crescere ancora la banca. Sono convinto che con il nostro gruppo compatto possiamo farlo".

All’interno ci saranno cambiamenti?

"Dovremo agire per valorizzare il personale, ossia il fulcro più importante nella banca. Ultimamente c’è stata poca attenzione. E poi la direzione sarà nuova, tra poco nomineremo direttore e vice, ma non dall’esterno. Saranno persone che hanno lavorato qui e conoscono meglio la struttura".

Flavio Nardini