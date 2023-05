Banca del Piceno, il supporto al territorio

L’assemblea dei soci della Banca del Piceno approva oggi il bilancio relativo all’esercizio 2022. I lavori assembleari si svolgeranno nella Sala Convegni in contrada San Venanzo a Castignano. Lo sviluppo della Banca del Piceno, la più grande realtà del Credito Cooperativo delle Marche e dell’Abruzzo, si coniuga perfettamente con il supporto garantito alla crescita del sistema socio-economico del proprio territorio di riferimento. La validità delle strategie adottate trova la perfetta sintesi nel risultato finale dell’esercizio 2022 che si è chiuso con utile al netto di imposte pari a 9,86 milioni di euro, in considerevole aumento rispetto al risultato del 2021 attestatosi a 1,15 milioni di euro. A dimostrare la vicinanza della Banca del Piceno alle esigenze del territorio è il dato relativo agli impieghi verso la clientela che, al 31 dicembre 2022, si ragguagliano a 683 milioni di euro con un aumento del 5,86% rispetto a fine 2021.

I prestiti complessivamente erogati sono destinati in larga parte a famiglie consumatrici e piccole e medie imprese (Pmi). Nel corso del 2022 sono state fatte nuove erogazioni di credito per 146 milioni di euro. Gran parte delle esposizioni verso Pmi riguardano famiglie produttrici e microimprese, queste ultime rappresentate da società di minori dimensioni (meno di 20 addetti) oltre che da enti e associazioni. La mission tipica di banca di credito cooperativo ha portato la Banca del Piceno a supportare l’economia locale anche nel perdurante periodo di crisi economica, facendo sì che la Banca abbia mantenuto il proprio costante supporto di credito alle famiglie e alle piccole e medie imprese, registrando, peraltro, in tali segmenti di clientela più contenuti livelli di default grazie alla prossimità e alla conoscenza approfondita della propria clientela-tipo. Limitata risulta essere la quota di prestiti erogata alle imprese di maggiori dimensioni.

Dal bilancio chiuso al 31 dicembre del 2022 emerge che le masse complessivamente amministrate per conto della clientela – costituite dalla raccolta diretta, amministrata e dal risparmio gestito – ammontano a 1.428 milioni di euro, evidenziando un aumento di 12,3 milioni di euro su base annua (+0,87%). La raccolta indiretta, composta dal risparmio gestito e dal risparmio amministrato a fine dicembre 2022, ha evidenziato, nel complesso, un aumento attestandosi a 314,6 milioni di euro contro i 300,1 milioni di euro di fine dicembre 2021 (+4,86%).