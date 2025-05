Banca del Piceno in crescita: "Supportiamo il territorio"

L’utile netto pari a 8.653 mila euro è il risultato conseguito al termine dell’esercizio 2024 dalla Banca del Piceno che verrà sottoposto stamani all’approvazione dell’assemblea dei soci (sabato 3 maggio 2025) nella sala convegni ’Conte Nicola Recchi Franceschini’ della frazione di San Venanzo di Castignano. "Un risultato – ha detto il presidente Sandro Donati – estremamente importante che permetterà all’azienda di credito di continuare a supportare adeguatamente lo sviluppo socio economico della comunità del territorio di riferimento".

Un esempio, in tal senso, emerge dall’analisi delle operazioni di impiego con la clientela. Alla data del 31 dicembre 2024, il totale dei crediti verso la clientela della Banca del Piceno iscritti in bilancio si attesta a euro 685.196 mila euro. I prestiti complessivamente erogati sono destinati in larga parte a famiglie consumatrici e piccole e medie imprese (Pmi). "Gran parte delle esposizioni verso Pmi – ha spiegato il direttore generale Gabriele Illuminati – riguardano famiglie produttrici e microimprese, queste ultime rappresentate da società di minori dimensioni (meno di 20 addetti) oltre che da enti e associazioni. La mission tipica di banca di credito cooperativo ha portato la Banca a supportare l’economia locale anche nel perdurare del periodo di crisi economica, facendo sì che la Banca abbia mantenuto il proprio costante supporto di credito alle famiglie e alle piccole e medie imprese, registrando peraltro, in tali segmenti di clientela più contenuti livelli di default grazie alle prossimità e alla conoscenza approfondita della propria clientela-tipo." La banca ha sostenuto il territorio di competenza erogando quasi 113 milioni di nuovo credito. Dall’analisi del bilancio emerge anche la crescente qualità del credito. Il ruolo della banca sul territorio è anche dimostrato dalla ’fiducia’ dimostrata dalla clientela che ha scelto la Banca del Piceno per depositare i propri risparmi. La raccolta complessiva della Banca al 31 dicembre 2024 costituite dalla raccolta diretta, amministrata e dal risparmio gestito – ammontano a 1.513.156 mila euro, evidenziando un aumento di 61.927 mila euro su base annua (+4,27%). Le ottime performance della gestione della Banca del Piceno trovano ovviamente conferma anche nella crescita del patrimonio.

"L’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica – ha detto il Presidente Sandro Donati – ha da sempre rappresentato un elemento fondamentale nell’ambito della pianificazione aziendale. Ciò a maggior ragione nel contesto attuale, in virtù dell’importanza crescente che la dotazione di mezzi propri assume per il sostegno all’operatività del territorio e alla crescita sostenibile della Banca, nonché tenuto conto della ulteriore rilevanza che la dotazione patrimoniale individuale assume nella prospettiva determinata dall’adesione al meccanismo di garanzie incrociate istituito all’interno del gruppo bancario cooperativo". Alla fine dell’esercizio 2024 il patrimonio netto contabile, inclusivo del risultato a fine esercizio, ammonta a 96.471 mila euro in crescita rispetto agli 88.462 mila euro del precedente esercizio. L’incremento in valore assoluto è par a 8.104 mila euro corrispondente a un +9,05%. L’indice di solidità azienda espressa dal texas ratio si attesta al 6,01%. La banca esercita circa il 78% della propria attività con i soci.