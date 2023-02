"Banca del Piceno in prima linea Vicina ai giovani del territorio"

Ganluca Funari, lei è Responsabile Funzione Marketing della Banca del Piceno, che ha voluto sostenere i Campionati di giornalismo: cosa rappresenta una scelta di questo tipo per una realtà come la vostra?

"Sostenere i Campionati di Giornalismo rappresenta per la Banca del Piceno un’opportunità per dimostrare il proprio impegno verso la cultura e la formazione, promuovendo i valori dell’informazione e della trasparenza. Inoltre, questo tipo di iniziativa contribuisce a rafforzare il nostro legame con la comunità e la nostra immagine di azienda socialmente responsabile".

In un’epoca di grandi cambiamenti, anche finanziari ed economici, quanto è importante il valore dell’informazione?

"Il valore dell’informazione è molto importante in un’epoca di cambiamenti repentini, poiché la conoscenza e l’informazione corretta sono fondamentali per prendere decisioni consapevoli, a livello personale e professionale. Sapere riconoscere le fake news è altrettanto importante, poiché le notizie false possono influire negativamente sulla società e sulle decisioni individuali".

Il vostro è un punto di osservazione privilegiato per l’economia del territorio. Pandemia, conflitti internazionali e relative conseguenze come stanno incidendo sulle imprese?

"Molte sono state costrette a chiudere o a ridurre la propria attività a causa delle misure di distanziamento sociale e delle restrizioni alla circolazione. Allo stesso tempo molte hanno dovuto reinventare un nuovo business. Anche i conflitti internazionali influiscono negativamente, causando instabilità economica e interruzioni nella catena di approvvigionamento. Questo può portare a un aumento dei costi e a una riduzione della domanda. In generale, le imprese sono state costrette a adattarsi a queste sfide. La Banca del Piceno è intervenuta in sostegno delle imprese con strumenti di credito agevolato, per via della natura sociale e mutualistica che la contraddistingue".

Tornando ai Campionati di giornalismo e ai suoi giovani protagonisti, quali sono i progetti che Banca del Piceno mette in campo per le nuove generazioni?

"Una Banca del territorio come la nostra punta a sostenere i giovani aspiranti giornalisti attraverso progetti mirati, come ad esempio: iniziative di educazione finanziaria, programmi di formazione e mentorship per sviluppare le abilità giornalistiche, opportunità di stage presso la banca o collaborazioni con media locali per fornire esperienze pratiche. Siamo in generale molto attivi verso i giovani: ogni anno premiamo i migliori talenti del territorio, soci e figli di soci che si sono distinti in ambito scolastico (diplomati e laureati) erogando borse di studio, promuoviamo l’adesione dei giovani alla nostra compagine sociale e abbiamo recentemente costituito un comitato ‘giovani soci’. Oltre ad una serie di prodotti e servizi pensati proprio per le nuove generazioni".