Banca del Piceno, la Festa del socio

Dopo cinque anni torna la Festa del Socio della Banca del Piceno. L’evento, che da tradizione si era sempre svolto con cadenza biennale, poi stravolta dell’emergenza Covid, si terrà oggi nella sala meeting dell’Hotel Casale a Colli del Tronto nell’ambito di un vero e proprio Banca del Piceno Day. Era il 16 dicembre 2018 quando, al PalaRiviera a San Benedetto del Tronto, si svolse l’ultima Festa del Socio, nel corso della quale furono premiati 153 soci iscritti da 25 e 50 anni. Stavolta i numeri sono di gran lunga più importanti, in considerazione del lustro di attesa: saranno, infatti, 68 i soci premiati con medaglia personalizzata per i 50 anni di fedeltà alla Banca e ben 568 quelli a cui andrà la medaglia del 25esimo anno di iscrizione alla compagine sociale. Festa che coinvolge l’intero territorio di riferimento della Banca del Piceno, che si estende da Civitanova Marche a Giulianova, con il cuore pulsante nei territori di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Fermo e in provincia di Teramo, entroterra compreso.

Un grande lavoro dietro le quinte, quello svolto dalla struttura della Banca del Piceno su input della governance, che dedica l’appuntamento al patrimonio più importante per la Banca, vale a dire i soci e coloro che dialogano di continuo con l’istituto di credito la cui tradizione è certificata da 125 anni di storia. Tanti i momenti particolari da vivere tutti d’un fiato, in un anno in cui la Banca del Piceno (per la prima volta nella sua storia) ha superato la soglia dei seimila soci consolidando di fatto la leadership tra le Banche di credito cooperativo di Marche, Abruzzo e Molise.

La giornata del 22 ottobre si annuncia densa di emozioni. La Festa del Socio avrà inizio alle ore 10 e sarà preceduta dall’esibizione del Corpo bandistico Città di Castignano, che sempre oggi festeggia i 200 anni dalla costituzione. Sul tavolo dei relatori della sala meeting del Casale si susseguiranno gli interventi del presidente Alfio Bagalini, del vice presidente vicario Claudio Censori, dell’ospite d’onore, ovvero il direttore generale di Federcasse, Sergio Gatti. Gli interventi saranno coordinati dal giornalista Maurizio Socci, caporedattore centrale dell’emittente televisiva éTv.

Sono state invitate le massime autorità civili, politiche e religiose della provincia. Tema centrale degli interventi: il ruolo della Banca del Piceno a beneficio del territorio, delle famiglie, delle imprese e del lavoro, con un occhio di riguardo alla storia e all’importanza del credito cooperativo per affrontare e vincere le nuove sfide date ai continui mutamenti economici. Ovviamente al centro del dibattito sarà posto anche il ruolo del socio, che assume un valore determinante specie negli istituti di credito cooperativo. Una targa ricordo verrà consegnata al Corpo bandistico Città di Castignano per i due secoli di vita.

E poi si passerà alla cerimonia di premiazione dei soci storici con 50 e 25 anni di anzianità. A ciascuno di loro verrà consegnata una medaglia che non è da considerarsi come un punto di arrivo, bensì come momento per affrontare con maggiore energia le nuove sfide e i nuovi impegni del futuro al fianco della Banca del Piceno.