Banca e scuola insieme per parlare di economia

Torna, all’Istituto d’Istruzione Superiore ’Fazzini-Mercantini’ di Grottammare, l’iniziativa ’110&Lode’ della Banca di Ripatransone e del Fermano, nato per celebrare l’anniversario ultracentenario dell’istituto bancario di credito cooperativo attraverso momenti formativi con gli studenti sui temi dell’economia. Il primo incontro avverrà oggi, con la classe quarta, sezione B dell’indirizzo tecnico economico per il Turismo, gli altri appuntamenti si succederanno nel mese di marzo, per concludere con una visita, con tutti gli studenti, alla sede della Banca di Ripatransone e del Fermano. La coordinatrice del progetto, per l’IIS ’Fazzini-Mercantini’, è la professoressa Paola Clementoni. L’ argomento oggetto degli incontri con gli studenti è Impresa e suo finanziamento: "Un tema - evidenzia il direttore dell’istituto di credito Vito Verdecchia - concordato con la coordinatrice dell’Istituto in relazione alla sua importanza, nel programma delle classi quarte coinvolte nel progetto".

La dirigente scolastica Vallesi ha evidenziato l’importanza della formazione tecnica, avvalorata dalla crescita delle iscrizioni.