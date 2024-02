Banca Macerata apre a Piane

Banca Macerata investe sulla media Valtenna, inaugurato ieri mattina a Piane di Montegiorgio, il nuovissimo ufficio di consulenti finanziari. La filiale è stata aperta in via Faleriense Est al civico numero 1, praticamente a ridosso della rotatoria di Piane, alla cerimonia hanno presenziato i vertici di Banca Macerata: il vice presidente Nando Ottavi; il direttore generale Toni Guardiani; la direttrice commerciale Debora Falcetta; Umberto Massei del collegio sindacale; il sindaco di Montegiorgio Michele Ortenzi; il capitano Massimo Canale comandante della Compagnia dei carabinieri di Montegiorgio, presenti anche sindaci, amministratori e imprenditori dei comuni limitrofi oltre a don Daniel, parroco di Piane che ha impartito la benedizione. Il nuovo ufficio oltre ad essere dotato di un nuovo sistema Atm operativo 24 ore al giorno: che consentirà di svolgere prelievi, depositi ed altre operazioni a qualsiasi ora del giorno; ospiterà durante la settimana consulenti qualificati pronti ad offrire le loro professionalità in materie bancarie, assicurative, crediti e risparmio. Inoltre, già a partire dalla prima mattinata di lunedì, si potrà contare sulla presenza fisica di Consulenti Finanziari esperti e professionali, che potranno mettere a disposizione le proprie competenze in materia bancaria, finanziaria e assicurativa ricevendo la clientela in ambienti accoglienti e dotati di

supporti tecnologici avanzati.

"Il Fermano è un territorio a noi vicino non solo geograficamente – spiegano Nando Ottavi e Toni Guardiani – ma anche dal punto di vista economico, sociale e produttivo. Parte da qui la nostra volontà di invertire sul territorio, un modo per ampliare nel Fermano la nostra presenza dopo l’apertura 10 anni fa della filiale di Porto San Giorgio. Siamo una banca locale che coniuga la tecnologia alla tradizione di avere una presenza fisica vicina". A distanza di pochi mesi dalle aperture di Gualdo e Sarnano, Banca Macerata prosegue nella sua politica di espansione strategica e capillare sul territorio marchigiano."Siamo felici per l’inaugurazione di una filiale di Banca Macerata – dichiara il sindaco Michele Ortenzi – una scommessa rivolta al territorio, qui esistono importanti realtà produttive e commerciali, ci troviamo vicino a due distretti produttivi internazionali; ma ci sono anche tante famiglie. Un investimento con l’auspicio di frenare e invertire lo spopolamento che è stato avvertito negli ultimi anni". Subito dopo la benedizione, gli ospiti e i visitatori hanno potuto visitare i locali e conoscere i consulenti che da domani presteranno servizio e Piane di Montegiorgio.

Alessio Carassai