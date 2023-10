Bancarotta di Piceno Sviluppo: "Tutti incassavano, nessuno pagava"

Ascoli Piceno, 26 ottobre 2023 – “Piceno Sviluppo avrebbe potuto proseguire l’attività anche durante una eventuale liquidazione, ma senza fare ulteriori progettualità". Questo ha detto ieri Simone Mariani, imprenditore ascolano del settore caseario, testimone del processo che si celebra davanti al Collegio del Tribunale di Ascoli riguardante una parte residuale dell’ampia inchiesta della Procura sulla bancarotta di Piceno Sviluppo, società consortile costituita come società del patto territoriale industria e artigianato, che ha già portato all’archiviazione di diverse posizioni in sede di udienza preliminare e ad assoluzioni di altre posizioni, sia in primo che in secondo grado. Il processo riguarda quindi Germana Ciccola, presidente del consiglio d’amministrazione dal 29 aprile 2005 al 13 luglio 2010, Evasio Cucchiaroni amministratore delegato dal 4 maggio 2007 al 13 luglio 2010, Dante Bartolomei, membro del cda dal 20 aprile 2005 al 13 luglio 2010. Devono rispondere solo della bancarotta relativa a presunti ricavi fittizi per un ammontare di 209mila euro nei confronti del Polo Energetico. Mariani è stato sentito in qualità di componente del cda di Piceno Sviluppo dal 2009 al 2010, nominato in qualità di presidente di Assindustria di Ascoli. Ha riferito delle sue perplessità circa la gestione dell’ente nel periodo in cui è stato nel cda.

“Di alcuni progetti non ho capito la finalità e mi sono espresso con voto contrario; un parere maturato in base a quanto veniva detto nelle riunioni del cda" ha aggiunto Mariani. "Mi parlavano di risorse fresche che col progetto dell’efficientamento energetico sarebbero entrate, ma io, anche in base alla mia esperienza di imprenditore, non ho mai capito come era possibile che tutti incassavano, ma nessuno pagava. Mi sono dimesso dopo aver chiesto al cda di affidarci alla consulenza di una società di revisione dei conti per capire se c’erano gli estremi per andare avanti oppure, come sostenevo io, di mettere la società in liquidazione, tanto più che a mio avviso c’erano anche aspetti non corretti nel bilancio. Senza i ricavi di cui parlavano la società sarebbe andata in default". Ieri mattina è stato sentito anche Marco Mariani, il commercialista che seguiva la società Piceno Sviluppo il quale, sollecitato dall’avvocato Mauro Gionni, ha detto che "i costi e i ricavi apposti nel bilancio per la ricerca erano frutto di operazioni reali, e possibili". Ha anche aggiunto che "non sono state la causa del fallimento che è stata semplicemente la volontà di chiusura della Provincia di Ascoli rispetto alla società". "Va tenuto conto che la società gestiva attraverso i Patti territoriali 10 milioni di euro di investimenti e la somma di cui parliamo in questo processo è di appena 150 mila euro".

Peppe Ercoli