Banconote da 50 euro spacciate in chalet e locali

Allarme in Riviera per la presenza di persone che stanno spacciando banconote false da 50 euro. Nel mirino, nella giornata di mercoledì, gli stabilimenti balneari e i ristoranti, lungo il tratto tra Porto d’Ascoli e San Benedetto. Alcuni titolari di stabilimenti balneari si sono accorti della truffa ed hanno fatto una sorta di passaparola. In qualche attività le telecamere di videosorveglianza interna li hanno anche ripresi i due soggetti che parlavano con accento campano. Maglietta bianca, pantaloncino corto nero, tracolla in spalla, insomma truffaldini, neppure molto giovani, che cercavano di passare inosservati confondendosi tra i bagnanti. Uno che solitamente entrava nel locale cercando di piazzare la banconota falsa e il "compare" fuori a fare da palo. Un modo di fare che, in alcuni casi, è stato notato ed ha evitato che la truffa andasse in porto. Le forze dell’ordine, avvertite dagli operatori balneari, stanno svolgendo indagini per cercare di rintracciare i due soggetti immortalati dalle telecamere.