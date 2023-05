Banconote false ad Acquasanta Condannata a un anno e mezzo

Scelse la Festa d’Autunno ad Acquasanta per spacciare banconote da 100 euro false facendo acquisti di piccolo conto negli stand. Per questo una donna di origini napoletane residente a Martinsicuro al termine del processo è stata condannata a un anno e mezzo di reclusione. Difesa dagli avvocati Umberto Gramenzi (foto) e Silvia Morganti era accusata di truffa e spendita di soldi falsi. Il fatto risale al 15 ottobre del 2017 quando ad Acquasanta andò in scena la Festa d’Autunno che ha richiamato tante persone desiderose di passare qualche ora in allegria in un periodo in cui le sofferenze per il terremoto erano ancora molto vive. La donna in questione si recò in un primo stand e acquistò un cartoccio di olive fritte del valore di 4 euro. Pagò con una banconota da 100 euro ricevendo chiaramente 96 euro di resto. Le olive fritte vanno accompagnate da un bel bicchiere di vino. Per cui la donna, insieme ad un uomo rimasto però sconosciuto, si è spostata poi presso lo stand gastronomico gestito dalla Pro Loco. In momenti diversi chiese due bottiglie di vino e ogni volta pagò con una banconota da 100 euro, ricevendo indietro il resto di 95 euro. Le banconote con cui aveva pagato risultarono poi contraffatte. La donna aveva utilizzato lo stratagemma per cambiarle con soldi "buoni" e quel giorno tornò a casa con 286 euro, decisamente un bel bottino. Il giudice l’ha condannata a un anno e mezzo.