Banda cannibalizza auto a Grottammare, un altro colpo in pieno centro

La Riviera delle Palme continua a essere nel mirino della banda che cannibalizza le auto parcheggiate lungo le strade, anche in pieno centro cittadino. L’ultimo colpo, di cui si è conoscenza, ma potrebbero esservene stati altri, è quello registrato nella notte fra mercoledì e giovedì, in via dei Piceni a Grottammare. I delinquenti stavolta hanno preso di mira una BMW station Wagon, vecchia di almeno 10 anni, e dopo averla aperta, hanno rubato il volante con tutto il sistema informatico.

Un danno molto consistente che è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione. Un fenomeno che va avanti da alcuni mesi e che rischia di diventare una sorta di allarme sociale, com’era accaduto anni addietro in riviera e in particolare a Grottammare. Dopo il blitz messo a segno durante l’esibizione delle Frecce tricolori a San Benedetto e il recente colpo in via Leoncavallo e via Pergolesi, i ladri si sono spostati nella vicina Grottammare. Indagano i carabinieri.