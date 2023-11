Banda dei furti d’auto, arrestati due giovani

Sono stati arrestati due pugliesi di 26 e 29 anni residenti a Cerignola per una raffica di furti di auto messi a segno in mezza Italia, tra cui a San Benedetto, Grottammare e nel vicino fermano. E’ proprio dal furto di una Golf Variant, avvenuto la sera del 18 settembre scorso, a Marina di Altidona, che sono arrivati gli sviluppi decisivi che hanno portato in carcere i due ladri che erano già agli arresti domiciliari. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Ancona e dai colleghi pugliesi e teramani. Le indagini erano iniziate il 23 febbraio scorso, dopo il furto di un’auto a Senigallia, la cui serie e poi proseguita ad Ancona, Marotta, Gabbice Mare, Riccione, Giulianova, Martinsicuro e quindi a San Benedetto e Grottammare. Nel mirino dei delinquenti vi erano principalmente Audi e Volkswagen. Gli ultimi colpi avvenuti sulla Riviera delle palme, di cui abbiamo avuto conferma, ricordiamo la Golf rubata in via Cagliata a Grottammare, la cui carcassa fu trovata dall’Aci, durante un controllo delle matricole di auto rubate, proprio a Cerignola. Andando a ritroso, di recente sono state rubate una Range Rover Evoque in via Gabrielli e una Maserati nella zona di Marzonetti entrambe a Porto d’Ascoli, mentre nel giugno scorso furono rubate due Tiguan, il suv della Volkswagen, nel quartiere Sgariglia a Grottammare, ai confini con San Benedetto.

I furti d’auto contestati ai due giovani finiti dietro le sbarre, con l’accusa di furto aggravato, al momento sono 22, ma le indagini proseguono. Gli investigatori della polizia hanno denunciato altre tre persone di cui una per ricettazione ed hanno eseguito sette perquisizioni domiciliari. Scoperti due immobili a Cerignola adibiti a concessionarie di auto e autoparco. I poliziotti hanno anche trovato un’ingente quantità di pezzi di ricambio, molti già etichettati per la consegna ai clienti. Fra le attrezzature in uso ai ladri gli agenti hanno trovato un booster per avviare i motori sprovvisti di batterie e jammer per disturbare le frequenze e impedire le intercettazioni telefoniche. Dalla Puglia i ladri arrivavano in due a bordo di veicoli staffetta per sopralluoghi sul territorio, poi rubavano le auto impiegando centraline elettroniche di un veicolo analogo a quello da portare via. Dalle indagini è emerso che era il 29enne a fare da staffetta e ad aprire la strada al conducente del veicolo rubato, avvertendolo con appositi telefoni, dell’eventuale presenza delle forze dell’ordine lungo il tragitto.

Marcello Iezzi