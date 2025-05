Banda del tombino, nuovo colpo. Due spaccate per pochi spiccioli

La banda del tombino colpisce ancora. Dopo i colpi messi a segno in diverse attività della fascia costiera, dal Bar the Garage a Centobuchi, al Bar Eni zona S. Filippo Neri a San Benedetto, allo chalet Casa Blanca a Porto d’Ascoli, la notte fra martedì e mercoledì è toccato al negozio ‘Mancini’ in via Valtellina a Porto d’Ascoli e alla pizzeria ‘Pizza Nostra’ in via Torino nelle vicinanze della Chiesa dell’Annunziata. Procediamo per ordine. La prima incursione ci è stata nello storico negozio specializzato in articoli per il benessere, articoli per lo sport e macchine per cucire fondato dall’indimenticabile Vincenzo Mancini. I ladri hanno prelevato un tombino di ghisa con il quale hanno sfondato la vetrata d’ingresso. Una volta dentro hanno aperto il registratore di cassa dal quale hanno prelevato il denaro contante, alcune decine di euro e dagli scaffali hanno rubato oggetti di varia natura. Poi in via Torino hanno mandato in frantumi il vetro anti sfondamento della porta d’ingresso della pizzeria ‘Pizza Nostra’. Una volta dentro, però, hanno trovato l’amara sorpresa, il cassetto del registratore di cassa era stato lasciato e aperto e completamente vuoto dalla proprietaria dell’attività, proprio perché temeva eventuali danneggiamenti in caso la pizzeria fosse stata visitata dai ladri. Resta però che il danno vi è stato alla porta d’ingresso. "I ladri hanno rotto il vetro usando il tombino preso sulla strada – racconta la figlia della titolare – Ma non hanno preso nulla perché non c’era nulla da rubare. Il registratore di cassa l’avevamo vuotato e lasciato il cassetto aperto".

Marcello Iezzi