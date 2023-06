Banda di Grottazzolina 140 anni in musica Grande festa in Comune

Mina cantava una canzone celeberrima che fa: "Una tristezza così non la sentivo da mai, ma poi la banda arrivò e allora tutto passò...". È stato l’incipit con cui s’è dato inizio, domenica 4 giugno a Grottazzolina, sala consiliare, all’incontro-evento sui 140 anni di musica... e non solo. Una ricorrenza storica celebrata con una tavola rotonda per la presentazione di un volumetto che raccoglie, con grafica molto azzeccata e intelligente, il lungo periodo di attività (1883.2023) del Corpo bandistico Francesco Graziani-Città di Grottazzolina. L’iniziativa presa all’interno di una festa religiosa dedicata alla Madonna ha visto il paese addobbarsi di drappi alle finestre, le vie adornarsi di luminarie e il passaggio ripetuto della banda di giro-Concerto musicale Paolo Falcicchio di Gioia Del Colle (Bari).

Nella sala consiliare, alle ore 10, è stato avviato il dialogo tra personaggi diversi. Unico il tema: "Il valore sociale e culturale della banda; esperienze a confronto fra tradizione e modernità". Dopo il saluto del sindaco Alberto Antognozzi, hanno preso la parola il presidente della banda cittadina Mariano Ambrogi, la sua vice Marica Baldoncini anima del libricino, il maestro della banda Sandro Ciampechini, il maestro del Premiato concerto musicale Paolo Falcicchio di Gioia del Colle, Rocco Eletto, e ancora Paolo Trotti presidente provinciale Ambima-Fermo e Arsenio Sermarini presidente regionale Ambima-Marche (l’Ambima è l’associazione che raggruppa le bande). Ma qual è il valore di un corpo bandistico? È il cuore di un paese, è stato detto, è stata l’espressione del ceto artigiano, è il luogo dove s’impara a stare insieme e si fa armonia, può essere, ed è sempre di più, una possibilità per avviarsi verso una carriera professionale, è un avvicinamento alla musica e ai suoi contenuti, è un accompagnamento nei momenti di festa e nell’ultimo saluto alla vita. Il volumetto realizzato da Mariano Ambrogi, Marica Baldoncini, Giulio Brillarelli e Lucia Sandroni è costituito da diverse sezioni: La Storia, le Personalità, i Concerti, le Collaborazioni, i Servizi, l’Intrattenimento, i Progetti con le scuole, la Vita associativa, i Componenti. Il corredo fotografico è molto ricco e articolato. Si tratta, come spiegano gli autori, di "un racconto tematico per immagini, agile e scorrevole, arricchito da piccoli quadri storici, una narrazione del percorso compiuto dalla nostra e vostra Banda cittadina dalle origini fino ad oggi". Ed è subito allegria.

Adolfo Leoni