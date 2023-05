Banda musicale del paese, il Consiglio riconferma il direttivo per tre anni

L’assemblea dei soci ha riconfermato per i prossimi tre anni il Consiglio direttivo della Banda "Città di Massignano" che vanta antiche origini, ma rifondata nel 2015 per opera del sindaco Massimo Romani e alcuni appassionati. Nonostante gli ultimi anni difficili l’Associazione musicale è riuscita a tenere insieme il gruppo e inserire nella Banda nuovi musicanti. La banda resta quindi saldamente in mano al presidente Simone Sacchi, vice Clemente Rossi, segretario Massimiliano Di Giacomo, tesoriere Luigi Verdecchia e consigliere Alessandro Rossi. Con il passato mandato la Banda è cresciuta molto ed ha messo in campo numerose iniziative tra le quali: la Banda a scuola, la festa della musica, Massignano in note, la scuola di orientamento musicale a indirizzo bandistico e diverse iniziative musicali con gruppi di caratura europea. Numerose le partecipazioni a feste religiose locali e ricorrenze Nazionali.