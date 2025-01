Bandi europei per il fotovoltaico. Gli impianti nelle idee del Comune

Il comune di Grottammare sta studiando il progetto per la realizzazione di impianti fotovoltaici di rilevante capacità produttiva partecipando a bandi europei. Iniziative tese a mettere in campo interventi in grado di accelerare il processo di decarbonizzazione del proprio territorio e garantire ai cittadini l’accesso a un’energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti.

Un paio di anni fa il comune di Grottammare ha approvato il piano d’azione per l’energia sostenibile e il Clima della Riviera delle Palme e dal marzo dell’anno scorso ha deciso di aderire alla ’Comunità energetica rinnovabile Dinamo’. Da qui la necessità di promuovere la produzione e l’uso di energia rinnovabile. Per fare questo come primo passo ha avviato una ricognizione degli spazi pubblici potenzialmente in grado di ospitare impianti fotovoltaici.

I siti individuati sono tre, uno nel parcheggio scambiatore a est del centro commerciale L’Orologio. In questo caso si tratta di realizzare delle pensiline fotovoltaiche come copertura del parcheggio. Il bando dovrebbe uscire a breve e sarà un finanziamento a fondo perduto da parte del Ministero mirato proprio alle aree di sosta. Le altre due sono state individuate sulla copertura del Bocciodromo in zona Valtesino e nelle coperture del civico cimitero.

Questi ultimi due saranno, invece, destinati allo sviluppo della comunità energetica e anche in questo caso sono previsti finanziamenti a fondo perduto, ma solo in percentuale. I progetti sono stati redatti dall’ingegner Mirko Maoloni della ditta Area Enginering srl di San Benedetto. Intanto la giunta, nella sua deliberazione, ha dato mandato alla responsabile dell’Area V di inoltrare la domanda di connessione alla rete elettrica con riferimento ai siti individuati. Segno concreto che il progetto di Comunità energetica sta andando avanti spedito.

Marcello Iezzi