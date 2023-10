Bandi per i borghi, 1,6 milioni per migliorare Ripatransone

Oltre un milione e mezzo per ripatransone. Venerdì scorso è scaduta la presentazione delle domande per il bando "Imprese Borghi" promosso dal Ministero della Cultura e gestito da Invitalia, che vede Ripatransone tra i 294 comuni beneficiari di un pacchetto di risorse dedicato alla rigenerazione culturale, sociale ed economica. Il bando prevede una dotazione finanziaria complessiva di 1,6 milioni di euro in favore delle aziende, che potranno beneficiare di contributi a fondo perduto, per un importo massimo di 75.000 euro per finanziare progetti imprenditoriali fino a 150.000 euro, da localizzare nel territorio comunale. Va ricordato che nell’ambito del progetto di rigenerazione culturale Ripatransone Community Hub, che punta a riqualificare l’ex mattatoio comunale, il Palazzo del Podestà e la Piazza Donna Bianca de’ Tharolis, il Comune di Ripa aveva già ottenuto un altro finanziamento di 1,6 milioni di euro. "L’obiettivo è rilanciare l’economia locale valorizzando i prodotti e le tecniche del territorio, tenendo presente la necessità di predisporre progetti a sfondo turistico e commerciale presentata dal Comune e di destinare almeno il 50% degli investimenti all’efficientamento energetico per soddisfare i requisiti del bando – afferma il sindaco Lucciarini –. Il nuovo finanziamento sarà destinato a micro, piccole e medie imprese già costituite o da costituire, sia in forma singola che aggregata, che potranno beneficiare di un’agevolazione pari al 90% delle spese ammissibili, con copertura pari al 100% nel caso di nuove imprese o a prevalente titolarità giovanile o femminile nel campo delle attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali". I progetti sono in carico ad Invitalia, per la valutazione delle domande ricevute ai fini della definizione della graduatoria di finanziamento, attesa per la primavera del 2024.

Marcello Iezzi