Bandiera a brandelli Protesta dei cittadini

La bandiera italiana issata sulla statua del Partigiano a Pagliare, ridotta a brandelli: protestano i cittadini. "Guardare la bandiera ridotta in questo stato – dichiarano –, non è un bell’esempio sia per gli anziani che hanno combattuto la guerra, per gli adulti, ma soprattutto per i giovani, che saranno i cittadini del futuro, che dovrebbero aver chiari i valori, in particolare modo quello dell’identità nazionale. C’è un decreto del presidente della Repubblica, del 2000, che disciplina l’uso della bandiera della Repubblica da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. Un articolato regolamento dove, tra l’altro, si stabilisce che ‘le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate…’ , che devono esserci dei ‘responsabili alla verifica della esposizione corretta…’. Sarebbe il caso, nel rispetto delle regole, ridare dignità alla bandiera, sostituirla oppure toglierla, chi di dovere provveda al più presto al ripristino del simbolo della Repubblica, simbolo che racchiude nei suoi tre colori tutta la storia de Paese".

m.g.l.