Bandiera ai comuni sostenibili. Riconoscimento a Grottammare

Si è tenuta a Roma il 6 e 7 marzo scorsi la prima assemblea congressuale nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili di cui Grottammare fa parte dal 2021. Alla consegna della bandiera erano presenti il sindaco Alessandro Rocchi e l’Assessore alla Sostenibilità Alessandra Biocca. ‘Le parole e le azioni della sostenibilità. La sfida dell’ agenda 2030 e l’orizzonte 2050’ questo il tema dell’assemblea che ha visto la partecipazione di tantissime realtà locali che hanno raccontato le loro buone pratiche di sostenibilità. Durante la manifestazione il sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi è stato nominato esponente del consiglio nazionale della rete dei comuni sostenibili che è composto di 38 membri fra sindaci e amministratori.

"E’ stata una grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento di Comune Sostenibile 2025, che premia l’impegno concreto della nostra Amministrazione nella tutela dell’ambiente e nella promozione di buone pratiche sostenibili – hanno affermato il sindaco Alessandro Rocchi e l’assessore alla sostenibilità Ambientale Alessandra Biocca – In questo virtuoso percorso i protagonisti coltivano quotidianamente con piccole e grandi azioni la cultura della tutela ambientale e a tutti loro va un ringraziamento, a partire dalle associazioni di volontariato del territorio, ai dipendenti comunali e alla comunità per il lavoro di squadra svolto con competenza e dedizione, che ha consentito alla nostra città di distinguersi a livello nazionale. Il valore delle azioni messe in campo per la sostenibilità ambientale – concludono Rocchi e Biocca – si praticano passo dopo passo e riconoscimenti come questo ci spronano a continuare su questa strada, con l’obiettivo di rendere la nostra città sempre più pulita, vivibile e rispettosa dell’ambiente".

Marcello Iezzi