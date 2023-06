Bandiera blu da 25 anni La consegna agli stabilimenti

E’ iniziata ieri, negli stabilimenti balneari sul lungomare sud di Grottammare, la consegna delle bandiere blu 2023, che testimoniano, per il 25° anno consecutivo, il percorso di miglioramento che investe in egual misura pubblico e privato. La delegazione, composta dall’assessore all’ambientale, Alessandra Biocca, dall’operatrice dell’Ecosportello Morena Capriotti e dal responsabile territoriale di Picenambiente Gabriele Fabi sta provvedendo anche alla consegna del vademecum della raccolta rifiuti, contenente il calendario ed i modi di conferimento cui tutte le attività commerciali, stabilimenti e alberghi, dovranno attenersi. "La raccolta differenziata – afferma Alessandra Biocca – parte dalla volontà e dalla necessità di salvaguardare il mare e proteggere l’ambiente e il nostro litorale. Un obiettivo che passa attraverso la sensibilizzazione di cittadini, turisti ed operatori del comparto ad un uso responsabile della spiaggia, attraverso comportamenti corretti, per vivere l’estate non solo come mare, spiaggia e sole, ma anche nel rispetto dei luoghi". Il conseguimento della Bandiera Blu 2023 sarà festeggiato il 14 agosto, in piazza Kursaal.