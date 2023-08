Bandiera gialla a Cupra Marittima: "Un lavoro continuo"

Confermata la bandiera gialla, con 2 Bike, per il comune di Cupra Marittima, che ha incentivato eventi e comunicazione per promuovere l’uso della bicicletta. "Stiamo facendo un lavoro continuo per facilitare l’uso della bicicletta in modalità urbana nel nostro paese – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – Abbiamo ottenuto un finanziamento Ministeriale per lo studio, già affidato a professionisti, relativo alla ciclabilità urbana. Nel frattempo stiamo lavorando al prolungamento della ciclovia Adriatica verso nord, per superare la foce del torrente Menocchia, punto cruciale. In tale direzione ho avuto già più incontri con i responsabili della regione Marche che stanno lavorando a questo progetto. Siamo anche impegnati con la promozione dei percorsi Anelli Piceni".