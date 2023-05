Bandiere blu 2023 a San Benedetto, Cupra e Grottammare: la riviera di nuovo premiata

San Benedetto (Ascoli), 5 maggio 2023 – Anche quest’anno i tre comuni costieri della Riviera Picena delle Palme sono stati invitati dalla Fondazione Fee Italia, a partecipare alla presentazione delle Bandiere Blu, che si terrà venerdì 12 maggio. Di solito all’invito coincide l’attribuzione del riconoscimento: obiettivo principale del programma è indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche verso un processo di sostenibilità ambientale. Dunque da San Benedetto a Cupra passando per Grottammare, questa estate sventolerà la Bandiera Blu.

"Il 2023 è il 25esimo anno in cui San Benedetto viene insignita della Bandiera Blu – afferma il sindaco Antonio Spazzafumo – Si tratta di un riconoscimento importantissimo per la qualità di vita della nostra città, per le acque del nostro mare, del settore turistico. Ed è anche un riconoscimento dell’impegno degli operatori e delle Amministrazioni comunali che dal 1999 a oggi hanno lavorato perché la città mantenesse uno standard elevato in materia di tutela ambientale e di servizi, tale da meritare sempre la riconferma di questa attestazione. Tutti dobbiamo leggere la Bandiera Blu come un atto di fiducia che dobbiamo ripagare non abbassando mai la guardia su accoglienza, qualità dell’offerta, attenzione alla tutela del paesaggio e delle acque".

Attende con fiducia anche Alessio Piersimoni, sindaco di Cupra: "Ipotizzo che anche quest’anno sventolerà a Cupra la Bandiera Blu e sarebbe la 26esima. Un pizzico di orgoglio in più perché la bandiera blu a Cupra sventola su tutti i 5 chilometri di litorale. Un risultato del lavoro di squadra a 360 gradi, mirato all’attenzione dei cittadini per la raccolta differenziata, al corretto funzionamento del depuratore e a tutte le attività di sensibilizzazione svolte insieme alle Associazioni, come Cupra per l’Ambiente, partendo dalle scuole, i commercianti, operatori balneari e della ristorazione. Quest’anno ha un sapore diverso, perché per la prima volta è cambiato il funzionario, da Lorenzo Picchietti, che ringraziamo per tutto il lavoro svolto in questi anni, alla dottoressa Daniela Ricci con un’azione corale fra tutti gli uffici. Secondo aspetto è che da quando siamo all’Amministrazione per la prima volta andiamo a Roma a ritirarla in presenza dopo gli anni di pandemia.

La Bandiera Blu oltre a dare visibilità, certifica la qualità in maniera oggettiva dell’offerta turistica e paesaggistica, riconoscimento che consente al turista di venire in modo sereno, sapendo di trovare acque pulite, ma anche servizi di qualità. Il vessillo va ad aggiungersi alla Bandiera Gialla dei comuni ciclabili, alla Bandiera Verde dei medici Pediatri e quella Lilla per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Tutti questi riconoscimenti dimostr ano che ci sono strategie mirate verso la crescita turistica, ma anche il rispetto dell’ambiente".

Anche la città di Grottammare si appresta a ricevere la 25esima Bandiera Blu della FEE ininterrottamente dal 1999. Un territorio che offre ai suoi cittadini e ai turisti un ambiente salubre, che è il risultato di un lavoro svolto da più protagonisti: dai cittadini, agli operatori turistici, dalle attività commerciali, alle associazioni e al servizio Ambiente del Comune. Per Grottammare una Bandiera Blu che va ad aggiungersi ad altri importanti riconoscimenti come la Bandiera Lilla, la bandiera Verde, la Bandiera Gialla, le Vele di Legambiente, le Spighe Verdi Fee e così via.