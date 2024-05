Bandiere Blu, Marca Fermana plaude i Comuni

L’associazione Marca Fermana si complimenta con le amministrazioni comunali che quest’anno hanno ottenuto o mantenuto riconoscimenti sulla qualità dell’accoglienza turistica. Il riferimento è alle Bandiere Blu meritate dai Comuni di Fermo, Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, Altidona e Pedaso e alle Bandiere Arancioni assegnate ai Comuni di Amandola e Monterubbiano. "Gli importanti riconoscimenti – dicono dal direttivo di Marca Fermana, presieduta dal sindaco di Petritoli Luca Pezzani – premiano l’ottimo lavoro che è stato svolto dai Comuni per migliorare l’immagine del territorio con un conseguente rafforzamento del brand turistico. Attraverso il lavoro e le attenzioni delle amministrazioni comunali e della comunità – aggiunge il direttivo – il territorio della marca fermana matura un alto profilo turistico e risponde sempre di più alle esigenze del turista moderno che ricerca una vacanza di qualità. Questo vale per la Bandiera Blu, che premia la qualità dei servizi balneari, dell’acqua, della sicurezza in spiaggia e l’efficienza dei servizi di salvataggio. Allo stesso modo la zona interna del fermano vanta importanti riconoscimenti con l’assegnazione delle Bandiere Arancioni. Il ringraziamento – conclude il direttivo – è dovuto nei confronti di tutti i sindaci che si impegnano nell’offrire servizi di qualità volti a far crescere le loro destinazioni".

Paola Pieragostini