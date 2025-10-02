Bando case popolari. Graduatoria, via libera. Le domande sono 327

Via libera alla graduatoria generale provvisoria per gli alloggi di edilizia residenziale, a seguito delle 327 domande pervenute per il bando indetto dal Comune ad aprile del 2024. La graduatoria, che in quanto provvisoria darà la possibilità agli aspiranti assegnatari di verificare il punteggio attribuito e di presentare eventuali osservazioni oeventuali integrazioni, è costituita da 300 nuclei familiari: 108 con un solo componente, 69 con due, 56 con tre, 30 con quattro, 26 con cinque e 11 con sei e più componenti. Nel bando precedente le domande erano state 369. "Un passaggio importante – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – per poter dare risposte concrete ai tanti cittadini che hanno bisogno di una casa. Come amministrazione siamo molto attenti a questo tema, per garantire a tutti un diritto fondamentale". Il vicesindaco e assessore ai servizi sociali, Massimiliano Brugni, ha aggiunto: "Ci tengo a ringraziare la commissione che ha svolto un gran lavoro nella fase di valutazione delle domande. Adesso attendiamo la conclusione della procedura ma nel frattempo continuiamo a lavorare in raccordo con l’Erap per poter avere ulteriori alloggi disponibili e dare così risposta alle tante persone che hanno fatto domanda". Oltre alla graduatoria generale, la Commissione Alloggi ne ha formulata una speciale provvisoria che è stata costituita collocando d’ufficio coloro che appartengono ad alcune categorie sociali. E’ il caso, ad esempio, dei nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico, ma anche di quei nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti di età non superiore a 35 anni alla data di pubblicazione del bando. Rientrano nella categoria anche i soggetti riconosciuti vittime dei reati di violenza domestica. Tutti gli aspiranti assegnatari riceveranno apposita comunicazione con l’indicazione del punteggio, la collocazione in graduatoria e il codice numerico identificativo. La graduatoria speciale provvisoria è costituita da 84 aspiranti assegnatari. Dopo il 28 ottobre 2025, termine ultimo per l’invio di osservazioni o integrazioni, la Commissione Alloggi farà le sue valutazioni e formulerà la graduatoria definitiva, che avrà validità di due anni e sarà utilizzata per l’assegnazione degli alloggi. Una buona notizia, dunque, per chi era in attesa di un alloggio popolare e che è ormai vicino ad ottenerlo.

Matteo Porfiri