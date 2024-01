Bando contro il dissesto idrogeologico

Il bando scadeva ieri ma per la massima sicurezza, ad evitare che il documento per un qualsivoglia imprevistosi perdesse o giungesse in ritardo, l’amministrazione comunale ha provveduto in anticipo. Ha protocollato cioè l’istanza di partecipazione al bando Progettazione del Viminale chiedendo il finanziamento di due progetti per un importo di 5 milioni di euro. Uno riguarda la messa in sicurezza del versante est della collina nota come Monte Cacciù, intervento da 3,8 milioni. L’altro concerne la messa in sicurezza di via Michelangelo, alias Panoramica fino alla strada per Fermo, sotto il ponte dell’auto strada e arriva fino a via Rubicone. Comprende il rifacimento del manto stradale, i marciapiedi ciclopedonali lato est che vanno da via Rubicone fino alla salita pedonale affianco alle mura di San Giorgio vecchia, cioè da via Rubicone alla discesa di via Cacciona. Quindi marciapiedi ciclopedonali lato est con consolidamento, illuminazione e rifacimento della strada fino alla strada Fermana. Questo progetto ha un importo presunto di 1 milione e 150 mila euro circa.

Venerdì scorso il sindaco ha inviato i residenti nelle zone di intervento per illustrare loro i progetti due progetti. Venerdì c’è stato un incontro in comune in cui lo abbiamo illustrato a quelli di via Michelangelo. Il 12 gennaio, il comune ha inviato al ministero degli Interni la partecipazione al bando.