Bando per la realizzazione del palio: c’è tempo fino al 12 maggio

Quintana, scatta ufficialmente il conto alla rovescia per l’edizione in notturna del prossimo 12 luglio. Da diverse settimane era già online, infatti, il bando redatto dal Comune per la realizzazione del Palio. La scadenza era fissata per i giorni scorsi, ma è stata prorogata al 12 maggio. Lo stesso avviso, in realtà, riguarda anche altre due opere, ovvero il Trofeo per la sfida fra sbandieratori e musici, che si disputerà a piazza Arringo il 5 e il 6 luglio, e quello degli Arcieri (gara in programma al campo Squarcia il 26 luglio). Il bando, dunque, è valido anche per questi due trofei, oltre che per il Palio della Quintana di luglio. Per il drappo dell’edizione di agosto, come sempre, l’autore verrà invece scelto direttamente dal professore Stefano Papetti, direttore dei musei civici. Ogni concorrente può partecipare con un solo bozzetto per ognuna delle tre opere previste. E’ previsto un rimborso spese, complessivo, di 3.500 euro: 1.700 euro per il Palio della Quintana, 900 euro per il trofeo dedicato a sbandieratori e musici, 900 euro per il trofeo degli Arcieri.