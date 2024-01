Bando per le microimprese che investono sul turismo e sul sociale

Il 2024 del Gal Piceno è iniziato con la pubblicazione di un bando di finanziamento dedicato all’avvio di nuove attività imprenditoriali , i cui progetti dovranno essere presentati entro le ore 13 del 20 febbraio prossimo. Il bando interessa i soggetti che intendono investire in strutture ricettive e servizi per l’accoglienza ed il turismo, ma anche servizi sociali e assistenziale. L’obiettivo principale è contribuire al rilancio economico del territorio Piceno attraverso la misura 19.2.6.4 B ’Servizi alla popolazione ed alle imprese - V° pubblicazione’ che finanzia iniziative nei settori della ricettività (B&B, affittacamere, case vacanze), settori di guida ed informazione (fruibilità musei, beni culturali ed artigianali), servizi di digitalizzazione, servizi socio assistenziali, servizi innovativi e didattici e servizi innovativi. La misura, con beneficiari le microimprese esistenti o di nuova costituzione, che rientrano nel territorio del Gal Piceno (ben 23 comuni rurali e montani della provincia), prevede la concessione di un tasso di aiuto in conto capitale nella misura del 50% sul costo ammissibile delle opere edili, impianti, sistemazioni esterne e del 40% per le dotazioni (arredi, attrezzature, strumenti, autoveicoli, ecc.). Si prevede la concessione del contributo maggiorato del 10%, per gli interventi realizzati sul territorio dei comuni cratere. In merito ai criteri di selezione, il Gal Piceno punta alle progettualità presentate da soggetti con età inferiore a 41 anni, ad investimenti a basso impatto ambientale e interventi per il miglioramento dell’accessibilità fisica e sensoriale degli immobili oggetto di intervento. La somma massima di contributo concedile ammonta a € 100.000,00; un’opportunità interessantissima per le imprese dei 23 comuni dell’area del Gal Piceno. Le domande di aiuto debbono essere presentate tramite il Sistema Informativo Agricoltura Regionale SIAR. Maggiori info sul sito www.galpiceno.it, tramite mail a info@galpiceno.it o contattando il numero telefonico 0736/827010.