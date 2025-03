Bando per realizzare centri estivi a Grottammare

A Grottammare è in pubblicazione l’avviso per realizzare i centri estivi 2025. L’appello a presentare la candidatura è destinato ad associazioni, cooperative e altri enti del terzo settore, con sede legale a Grottammare che intendono organizzare attività per minori dai 3 ai 17 anni sul territorio grottammarese. L’obiettivo dell’avviso approvato dalla Giunta è di creare un elenco di soggetti riconosciuti per la gestione dei centri estivi, garantendo un’offerta educativa e ricreativa di qualità.

La domanda di candidatura deve essere accompagnata da un progetto educativo dettagliato, in linea con gli obiettivi di sviluppo psico-fisico e relazionale dei minori, per garantire un servizio adeguato alle diverse esigenze delle famiglie. La scadenza è fissata alle 12 del 15 aprile. La presentazione delle domande può avvenire tramite Pec o all’Ufficio Protocollo del Comune. L’iscrizione all’elenco è condizione necessaria per accedere a eventuali contributi economici destinati alle famiglie con minori iscritti. Tra i criteri principali la sicurezza delle strutture, l’accessibilità per minori con disabilità, la formazione.