Bar ‘Buozzi’, affidamento per due stagioni

Assegnazione per due anni – che potranno arrivare a tre – con apertura stagionale, poi i lavori di adeguamento e infine nuova procedura di affidamento che preveda l’apertura annuale del manufatto. Sono questi i punti fermi della giunta comunale sul bar ‘Buozzi’: proprio due giorni fa la giunta comunale ha dato mandato agli uffici di bandire la gestione stagionale dell’ex Gelateria Veneta, in considerazione del fatto che in pochi mesi sarebbe difficile sbrigare l’iter burocratico dell’adeguamento igienico-sanitario. Un percorso complesso, che richiede intanto l’approvazione della modifica planivolumetrica, la definizione di un progetto esecutivo e poi l’appalto dell’opera. In tal senso la delibera, infatti, specifica che nel frattempo si rende necessario "completare le procedure propedeutiche all’espletamento della gara per la realizzazione degli adeguamenti igienico sanitari, anche in ampliamento, e la contestuale definizione di tutti gli aspetti tecnico-amministrativi necessari per l’apertura annuale dell’attività da insediarsi nel bene comunale".

Motivi che hanno indotto l’amministrazione a dare mandato agli uffici competenti di "di avviare una procedura di evidenza pubblica che preveda una gestione biennale con opzione del terzo anno, con apertura stagionale estiva, la cui estensione verrà stabilita negli atti propedeutici all’emissione del bando". Al termine della gestione temporanea, quindi, si realizzerebbero i lavori di adeguamento e si emanerebbe un nuovo bando di gestione che implichi l’apertura del locale per 12 mesi l’anno. Di questa storia si è molto discusso in diversi incontri di commissione: le prime modifiche illustrate dai tecnici prevedevano la costruzione di una platea in calcestruzzo e di una struttura portante di legno lamellare spessa 10 centimetri. Cappotto esterno e vetrate termoacustiche verrebbero realizzati a protezione della struttura di 28,3 metri quadrati, rivestita internamente in ceramica. L’adeguamento non tocca il comparto arredi, che quindi verrebbero realizzati dal futuro gestore. Per quest’opera era stato stimato un costo vicino ai 135mila euro, ma per molti esponenti della maggioranza la spesa dovrebbe essere meno onerosa. In confronto alla prima bozza, però, si è pensato di ridurre gli spazi dedicati all’area laboratoriale. Sulla questione dell’affidamento non mancheranno polemiche: per la minoranza, il comune dovrebbe occuparsi dei lavori in via prioritaria, per procedere subito con un’assegnazione che contempli l’apertura annuale.

Giuseppe Di Marco