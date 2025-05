Bar Buozzi, ci siamo: affidato per due anni

Archiviata anche la pratica del bar ‘Buozzi’: il manufatto comunale ieri mattina è stato affidato dall’ente alla Buozzilab per due anni, a fronte di un canone annuo di 11.100,06 euro. Giunge al termine una questione durata mesi, peraltro piuttosto articolata, dato che ha toccato in primis la discussione sulla variazione planivolumetrica del bene, e poi quella del bando di assegnazione. Bando che è partito il 25 febbraio ed è scaduto il 17 marzo, dopodiché le offerte sono state valutate e, il 2 maggio, la procedura ha conosciuto il proprio esito definitivo.

La concessione, stando al bando, riguarda la gestione del manufatto e della porzione di spazio esterno retrostante, da adibire a esercizio stagionale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed eventuali attività accessorie. Attività che, una volta partite, potranno svolgersi entro tempi fissati tramite ordinanza sindacale (nel bando viene ipotizzato un periodo che va dal 16 marzo al 15 novembre). Più nello specifico, il manufatto ha una superficie coperta di 85 metri quadri, con circa 46 metri quadrati di superficie e 26 di porticato. All’interno c’è una sala bar-gelateria di 31,54 metri quadri, un deposito di 3,32 metri quadri, un locale preparazione snack di 6,25 oltre a spogliatoio e wc per il personale.

Nella concessione viene inclusa anche una porzione di spazio esterno, sul retro dell’immobile, per circa 34 metri quadrati, da adibire ad eventuali installazioni temporanee per adeguamento igienico sanitario e accessori (ad esempio deposito derrate). Tanto si è discettato, in consiglio e commissione, sulla variazione al planivolumetrico del ‘Buozzi’, che però verrà approvata in un secondo momento.

Negli incontri andati in scena i mesi scorsi, comunque, i tecnici avevano illustrato le modifiche ipotizzate, fra cui la costruzione di una platea in calcestruzzo e di una struttura portante di legno lamellare spessa 10 centimetri. Nel pacchetto rientrerebbe anche la costruzione di un cappotto esterno e vetrate termoacustiche, con lo scopo di proteggere la struttura di 28,3 metri quadrati: questa, quindi, verrebbe rivestita internamente in ceramica. Per questa iniziativa era stato stimato un costo approssimativamente pari a 135mila euro, ma per molti esponenti – anche di maggioranza – l’investimento dovrebbe essere ridotto. Rispetto all’idea originale, inoltre, si è pensato di ridurre gli spazi dedicati all’area laboratoriale. Un passo alla volta: intanto, l’ex ‘Gelateria Veneta’ ha un nuovo gestore.

Giuseppe Di Marco