Bar Buozzi, i lavori slittano al prossimo anno

Sembrava fatta, e invece bisognerà attendere l’anno nuovo: per i lavori al bar ‘Buozzi’ non ci sarebbe tempo a sufficienza – almeno non abbastanza per procedere successivamente con l’assegnazione al nuovo gestore – quindi l’indirizzo che quasi certamente si seguirà in comune prevede l’emanazione del bando di affidamento del manufatto e poi, nel 2026, l’avvio del cantiere per l’adeguamento. La nuova assegnazione, in tal senso, sarebbe ancora stagionale, da maggio a settembre. Il punto è che per trovare una quadra sulla questione, in Viale De Gasperi, si è reso necessario più tempo del previsto. E in effetti sono ancora molti i punti interrogativi che ruotano attorno a questa pratica. Due su tutti: quanto costeranno i lavori? E poi, chi dovrà eseguirli? Domande a cui non è ancora stata data una risposta, anche se alcune settimane fa la giunta ha deliberato l’atto di indirizzo per la riqualificazione e l’assegnazione della struttura, che in questo momento deve utilizzare spazi esterni autorizzati stagionalmente: la variazione del planivolumetrico serve, in tal senso, per prevedere la realizzazione di aree fisse da adibire a depositi, dispense e servizi igienici. Dell’iniziativa si è ampiamente discettato in commissione: nel primo incontro gli uffici avevano illustrato le modifiche, che includevano la costruzione di una platea in calcestruzzo e di una struttura portante di legno lamellare spessa 10 centimetri. Cappotto esterno e vetrate termoacustiche verrebbero realizzati a protezione della struttura di 28,3 metri quadrati, rivestita internamente in ceramica.

L’adeguamento non tocca il comparto arredi, che quindi verrebbero realizzati dal futuro gestore. Per quest’opera era stato stimato un costo vicino ai 135mila euro, ma per molti esponenti della maggioranza la spesa dovrebbe essere meno onerosa. Rispetto a quanto previsto nell’idea originale, inoltre, si è pensato di ridurre gli spazi dedicati all’area laboratoriale. Il dubbio più importante, però, permane per quanto riguarda la competenza dei lavori. La delibera di giunta infatti non dice espressamente che questi verranno realizzati dall’ente comunale. Nel dispositivo, invece, viene stabilito "di fissare, in relazione all’importanza degli interventi di adeguamento igienico sanitari sull’immobile, la durata di almeno 6 anni per la gestione dell’immobile in questione". Parole che farebbero pensare più ad una forma di ammortizzazione per spese eventualmente sostenute. Niente di ufficiale, però, è stato ancora deciso in proposito.

