Bar Buozzi, ok all’estate. Poi una nuova gestione

Il bar Buozzi riaprirà d’estate, dopodiché verrà affidato ad un nuovo gestore, che probabilmente si farà carico dell’adeguamento della struttura. È quanto deciso dall’amministrazione comunale su uno dei manufatti commerciali considerati ‘strategici’ per la movida estiva. Proprio ieri il vertice di Viale De Gasperi ha dato mandato agli uffici di avviare le procedure per il futuro affidamento del locale, concedendone la gestione pro tempore alla società che lo ha tenuto finora, da giugno a settembre. L’obiettivo è garantire a viale Buozzi la presenza di uno dei suoi maggiori punti di riferimento. Si tratta dell’ex ‘Gelateria veneta’, manufatto risalente agli anni ’40 la cui gestione è scaduta nell’agosto 2021. Il funzionamento del servizio pubblico veniva garantito in via eccezionale sia nel 2022 che nel 2023, e all’inizio di quest’anno l’ente ha chiesto la riacquisizione dell’immobile. Sul bene, però, devono essere effettuati interventi di ammodernamento e adeguamento alle norme igienico-sanitarie. "Da un esame approfondito dei precedenti edilizi dell’immobile – scrivono i tecnici comunali – risultano problematiche connesse alla presenza di strutture a carattere temporaneo dedicate a bagni per il pubblico e deposito, servizi che, nella loro attuale configurazione, non possono essere utilizzati, in caso di nuova gestione dell’attività, ma è necessario ricavare nuovi locali all’interno dell’immobile che soddisfino la necessità dei servizi richiesti". Ai fini dell’aggiudicazione, quindi, sarà valutata nono solo la proposta economica più vantaggiosa per l’ente, ma anche "la più proficua proposta di adeguamento e di gestione della struttura, dando rilievo alle offerte finalizzate all’ ottimizzazione della stessa, del luogo in cui è inserita e soprattutto valutando positivamente le proposte di attività rivolte allo svago ed al tempo libero della collettività, valorizzando le proposte di riqualificazione del medesimo e di adeguamento igienico sanitario". Insomma, il futuro gestore dovrebbe occuparsi anche degli interventi da fare nel bar, che intanto riaprirà da giugno a settembre. Entro aprile, inoltre, dovrebbe essere scelto il nuovo gestore dell’ex Bambinopoli, il cui bando è scaduto a metà febbraio. In questo caso l’affidamento sarà per 10 anni rinnovabili del manufatto dotato di portico e area verde, a fronte di un canone di poco superiore a 13mila euro annui. Il privato, inoltre, dovrà provvedere al pagamento di un indennizzo riconosciuto al precedente concessionario, pari a 30mila euro.

Giuseppe Di Marco