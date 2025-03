Bar di viale Buozzi, emanato il bando per l’assegnazione

Ci sarà tempo fino alle ore 13 di lunedì 17 marzo, per partecipare al bando di gestione del bar ‘Buozzi’. Alcuni giorni fa infatti l’amministrazione ha ufficialmente avviato le procedure per l’assegnazione: una questione che nei mesi scorsi è stata più volte oggetto di critiche da parte della minoranza, che avrebbe voluto definire diversamente il punto sui lavori, per poi affidare il bene. Adesso, in ogni caso, l’iter è partito. La concessione riguarda la gestione del manufatto e della porzione di spazio esterno retrostante, da adibire a esercizio stagionale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed eventuali attività accessorie. Attività che, una volta partite, potranno svolgersi entro un periodo fissato con ordinanza sindacale e cioè, come nel 2024, dal 16 marzo al 15 novembre. Essa, quindi, dovrà essere avviata non oltre 45 giorni dal verbale di consegna del manufatto e dell’area oggetto di concessione. Come si presenta la struttura? Il manufatto ha una superficie coperta di 85 metri quadri, con circa 46 metri quadrati di superficie e 26 di porticato. All’interno c’è una sala bar-gelateria di 31,54 metri quadri, un deposito di 3,32 metri quadri, un locale preparazione snack di 6,25 oltre a spogliatoio e wc per il personale. Nella concessione viene inclusa anche una porzione di spazio esterno, sul retro dell’immobile, per circa 34 metri quadrati, da adibire ad eventuali installazioni temporanee per adeguamento igienico sanitario e accessori (ad esempio deposito derrate). Per lo spazio retrostante, comunque, dovrà essere valutata la necessità della preventiva autorizzazione paesaggistica. Nel bando viene rimarcato che il manufatto viene concesso in uso nello stato in cui si trova e il concessionario dovrà provvedere autonomamente a tutti gli allestimenti, nonché alla fornitura e posa delle eventuali attrezzature. Al comune, prima della consegna dell’immobile, spetterà la riqualificazione della pavimentazione in gomma della sala bar-gelateria nonché l’installazione di due porte, una tra il deposito e il locale preparazione alimenti e l’altra tra il locale preparazione alimenti e il locale spogliatoio. L’ente, quindi, provvederà alle verifiche sull’impianto fognario. Il canone è fissato in 9.643 euro annui e la concessione avrà durata di due anni, con possibilità di rinnovo, non tacito, per ulteriori 12 mesi. Nel frattempo il civico 124 di Viale De Gasperi dovrà definire la questione dell’adeguamento igienico-sanitario e quindi della variazione planivolumetrica.

Giuseppe Di Marco