Bar in piazza Garibaldi in gestione

Terminati i lavori di ristrutturazione, il comune di Massignano ha aperto il bando per la concessione in locazione dello storico bar in piazza Garibaldi nel cuore del borgo patria della terracotta. Il locale è ad uso esclusivo di somministrazione di alimenti e bevande ed attività correlate. La locazione avrà una durata di 6 anni rinnovabile automaticamente di altri 6. Inizialmente il canone di locazione è di 3 mila euro annui (250 euro al mese), ma che possono salire a 3600 annui dopo la ristrutturazione della parte sottostante dell’immobile, che sarà adibita a cucina con grotta, locale spogliatoio e bagno. Qualora il Comune dovesse trovare le risorse per attrezzare la cucina con gli altri locali, il canone di locazione salirebbe a 4.200 euro l’anno. Il luogo è davvero incantevole. La domanda scadrà alle ore 13 del 28 marzo l’apertura delle offerte avverrà il giorno dopo alle 10,30 in Comune in seduta pubblica.