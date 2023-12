Bar presi d’assalto, meno i ristoranti. Dalla Vigilia a Santo Stefano, il pienone nei locali del centro

Centro storico gremito, file nei bar per prendere da bere e parcheggi introvabili. Le piazze ascolane sono state il perfetto palcoscenico per la prima tranche di festeggiamenti natalizi. Domenica 24 dicembre i negozi, aperti per i regali last minute, hanno registrato una grande affluenza, ma sono i bar ad essere stati i veri cuori pulsanti della movida cittadina: nel periodo natalizio diventano infatti centri di socializzazione in cui gli ascolani, compresi i fuorisede, si ritrovano per gli auguri. C’è chi sfoggia cappellini natalizi, chi opta per un look più sobrio ma anche chi sceglie la stravaganza: non pochi sono i babbi natali incontrati durante le tradizionali vasche in piazza del Popolo, soprattutto durante l’orario di aperitivo nel giorno della vigilia. "Sono stati tre giorni in abbiamo cui lavorato tantissimo, non ci siamo fermati un attimo" commenta Manuel Albanesi, dipendente del bar ‘Sestili’. "Il 24 dicembre le piazze sono state sempre piene, la mattina per le passeggiate ed i caffè, dalle 17 in poi per gli aperitivi. Il giorno di Natale poi c‘è stato il boom per l’aperitivo ad orario pre pranzo, nel pomeriggio meno. Il 26 invece è stato il giorno con più affluenza, senza un attimo di pausa".

Complice il clima, più primaverile che invernale, le presenze per il passeggio nel centro storico sono cresciute nei confronti degli anni passati, anche se sono diminuite le prenotazioni nei ristoranti per il pranzo del 25. "Abbiamo ospitato tanti turisti il giorno di Natale, anche se non paragonabile al boom post Covid. Anche le prenotazioni per il cenone di fine anno vanno a rilento, ma non possiamo comunque lamentarci", spiega Emidio Angelini, riferendosi alla storica Villa Angelini di Ascoli. "Per quanto riguarda le pasticcerie, fortunatamente siamo un punto fermo in città, soprattutto nel periodo natalizio. I nostri clienti sono molto fidelizzati e conoscono bene i nostri prodotti. Il 24 abbiamo notato un afflusso anche da parte di turisti, soprattutto quelli che alloggiano nei bed & breakfast vicini ai nostri negozi, in particolare in Corso Emanuele". Il prodotto più venduto in questi tre giorni? "I nostri cavalli di battaglia in questo periodo sono sicuramente il panettone all’anisetta, che colpisce sempre i turisti per la sua particolarità, e le ricette storiche ereditate da mio padre dal Caffè Meletti, come il ‘cappello del prete’".

Per quanto riguarda invece il lato culturale, i musei civici sembrano aver avuto una buona affluenza nel periodo di festa, come anche il Museo Diocesano e il sito visitabile del Battistero. Tra questi ultimi due, il più richiesto è stato sicuramente il Battistero, che registra una media di 20 visite al giorno per il 23 e il 24 dicembre, con un boom di quasi 50 nel giorno di Santo Stefano.

Ottavia Firmani