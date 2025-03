Baraboglia: "A Isernia tante occasioni non sfruttate"

La bravura di Edoardo Baraboglia, in queste due stagioni all’Atletico Ascoli, è sempre stata quella di farsi trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa. Accadeva già lo scorso anno quando mister Sergio Pirozzi lo chiamava a fare certi movimenti con la sua particolare pronuncia del nome del difensore maceratese classe 1999, cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli. Nel tempo Edoardo è diventato una ‘riserva di lusso’, perché probabilmente giocherebbe titolare in qualsiasi altra squadra della Serie D. Ma lui sta bene in bianconero seppur chiuso da capitan D’Alessandro, da Nonni, Mazzarani e Feltrin. E’ tranquillo, si allena con grande abnegazione, e anche ad Avezzano è stato protagonista di una prova impeccabile. Baraboglia, ad Avezzano una partita combattuta dove l’Atletico forse meritava qualcosa di più? C’era anche un fallo da rigore su di lei? "E’ vero. E’ è stata un partita molto combattuta contro una squadra organizzata che come noi era alla ricerca di punti. Il nostro rimpianto è non aver sfruttato le tante occasioni da gol. Per quanto riguarda il fallo/non fallo su di me posso dire che io la palla l’ho toccata e posso assicurare che il portiere mi ha colpito in testa, quindi la decisone dell’arbitro di dare punizione contro di noi mi è sembrata decisamente eccessiva". Domenica ci sarà la sosta. Quanto sarà importante ricaricare le batterie in vista del finale di stagione? "La sosta arriva in un momento delicato del campionato, però la useremo al meglio per arrivare pronti per il rush finale". Quando si ritornerà in campo ci sarà l’Isernia. Una partita da vincere per chiudere il discorso salvezza? "Con l’Isernia, come per tutte le altre partite di questo campionato, il risultato non sarà certo scontato. I molisani sono ultimi in classifica assieme alla Fermana, ma non dobbiamo assolutamente fidarci della loro posizione. Giocheremo in casa al Don Mauro Bartolini di Monticelli e dovremo fare di tutto per portare a casa l’intera posta e avvicinarci sempre di più alla salvezza".

Valerio Rosa