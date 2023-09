Baracca a fuoco a Offida. Fiamme domate dai pompieri

Brucia una baracca nella frazione di San Barnaba a Offida. I vigili del fuoco della caserma di Ascoli sono intervenuti, nel pomeriggio di giovedì. L’allarme è stato lanciato intorno alle 15, per domare un incendio divampato in una baracca, alla periferia di Offida, all’altezza della strada che da San Barnaba conduce al ristorante La Rosa dei venti. In poco tempo le fiamme hanno preso il sopravvento, divorando l’intera struttura in legno. Sono stati momenti di paura, poi alcuni residenti in zona, quando hanno visto alzarsi un denso fumo nero e le alte fiamme hanno dato l’allarme. Per fortuna il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme potessero estendersi anche sulle sterpaglie vicine e avere conseguenze ben più gravi. Sul posto sono intervenuti con due mezzi. Dopo l’intervento e la messa in sicurezza del luogo sono stati avviati accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del rogo. Saranno proprio i pompieri a stabilire quanto è avvenuto nelle prime ore di ieri ad Offida e cercare di capire se si è trattato di un incendio di natura colposo o doloso.

m.g.l.