Barbano presenta ’L’inganno’

Alessandro Barbano presenta il libro “L’inganno” stasera alla Palazzina azzurra alle 21,30. Evento di Incontri con l’autore in collaborazione con l’associazione Extrema Ratio, converserà con lo scrittore Silvio Venieri.

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Bologna, giornalista professionista dal 1984, ha alle spalle quasi quarant’anni di giornalismo da La Gazzetta dello Sport a Il Mattino, fino a Il Messaggero. Ha insegnato teoria e tecnica del linguaggio giornalistico, organizzazione del lavoro redazionale, sociologia delle comunicazioni di massa, retorica, linguaggi e stili del giornalismo, giornalismo politico ed economico all’Università La Sapienza di Roma, all’Università del Molise, alla Link Campus University e all’Università Suor Orsola Benincasa. Il suo ultimo libro è su "una potente macchina di dolore umano non giustificato e non giustificabile, che adopera un diritto dei cattivi introdotto dopo l’Unità d’Italia per combattere i briganti, usato a piene mani dal fascismo per perseguitare i dissidenti, ignorato dai repubblicani" e riportato in auge dai moderni paladini della giustizia. È questa oggi l’Antimafia, un sistema dove l’eccezione diventa regola e l’emergenza permanente è l’altare sul quale sacrificare la libertà in nome della lotta al crimine. Così confische e sequestri colpiscono migliaia di cittadini e imprenditori mai processati, o piuttosto assolti. Così sentenze anticipano leggi, pene crescono al diminuire dei reati e una falsa retorica professa l’idea che il rovesciamento dello Stato di diritto sia necessario alla vittoria sulla malavita".