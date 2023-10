Barca a vela rimane incagliata: arriva la capitaneria

Il personale della capitaneria di porto di San Benedetto, nel pomeriggio di ieri, hanno prestato soccorso a un’imbarcazione a vela finita sulla scogliera soffolta che si trova a sud della foce del torrente Tesino, in direzione del Parco dei Principi. Scattata la richiesta di soccorso, dal porto di San Benedetto, sotto il coordinamento del comandante Alessandra di Maglio, sono usciti gli equipaggi della motovedetta e del gommone che in breve tempo hanno raggiunto i due membri d’equipaggio che si trovavano a bordo del natante incagliato. I velisti sono stati messi in sicurezza e l’imbarcazione, con molta accortezza, è stata tirata fuori con l’ausilio di cime e poi scortata fino all’imboccatura del porto, dov’è stata presa in consegna da personale della Lega Navale Italiana di San Benedetto, cui l’imbarcazione fa riferimento. Secondo i primi accertamenti, sembra che il motore sia andato in avaria lasciando il natante senza governo. La corrente ha poi spinto la barca verso terra facendola finire sugli scogli sommersi, poco visibili ma segnalati con pali di legno alle estremità. Ora l’imbarcazione dovrà essere controllata per verificare eventuali danni subiti dallo scafo, i due occupanti non hanno subito danni.