Barche abbandonate e rimosse dal Comune: andranno all’asta

Le imbarcazioni lasciate sulla spiaggia, rimosse dall’amministrazione comunale, non regolarizzate nelle aree di rimessaggio disposte nel piano di spiaggia del comune, saranno vendute all’asta. Lo ha deciso la Giunta nell’ultima riunione di martedì sera. Si tratta di 15 mezzi nautici, portati via dagli arenili nel 2022. A breve, sarà emesso un avviso pubblico per portare a conoscenza degli interessati le condizioni di acquisto e tutti i dettagli sui beni. I natanti saranno venduti in un unico lotto, al cui interno sono presenti anche una canoa, un pedalò e barche di varie dimensioni. Il valore stimato dell’intero lotto è stabilito in 1000 €. Per quanto riguarda lo stato di conservazione, la maggior parte dei natanti necessita di interventi di ripristino importanti che probabilmente eguagliano o superano il valore di mercato. Due imbarcazioni sono dotate di motori fuoribordo (Evinrude 20 e Evinrude 521) che, visto lo scarso stato manutentivo e l’inutilizzo, necessitano di una approfondita revisione meccanica. In considerazione dello stato dei beni, la procedura di valutazione si è svolta attraverso il confronto con articoli analoghi presenti sui principali portali di compravendite on line tra privati.