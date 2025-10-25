Barilla e Johnson, che feste per i 50 anni

Mezzo secolo di storia per gli stabilimenti ascolani di Barilla e Johnson Health Tech Italia. Nei giorni scorsi qualcuno, transitando nei pressi di piazza Ventidio Basso, probabilmente si è già imbattuto con la maxi Mulinosveglia. Anche le cento torri hanno voluto festeggiare i cinquant’anni del Mulino Bianco con due giornate di iniziative programmate per oggi e domani. Dopo le iniziative avute a Milano, Parma e Bari, le celebrazioni sono proseguite ad Ascoli. L’installazione riproduce fedelmente (5x8x5,5 metri) l’iconica sveglia degli anni ‘80 che da sempre rappresenta il marchio. Al suo interno sarà possibile vivere un’esperienza immersiva ed emozionale, ammirando da vicino alcuni oggetti iconici: come la gallina Rosita, la poltrona del famoso Mugnaio, le prime sorpresine, il coccio e i frame degli spot tv che hanno segnato intere generazioni. La Mulinosveglia sarà aperta al pubblico nella giornata di oggi (dalle 11.30 alle 20) e domani (dalle 9 alle 20) con accesso libero e gratuito, senza necessità di prenotazione. All’esterno, invece, chi deciderà di essere presente potrà ricevere un box omaggio fino al completo esaurimento delle scorte.

La Johnson Health Tech Italia, invece, ha voluto celebrare i suoi cinquant’anni assieme agli Angeli del Bello all’insegna di condivisione e sostenibilità. La filiale del gruppo leader mondiale nella produzione e distribuzione di attrezzature per il fitness professionale, proprietario del marchio Matrix, ha voluto sensibilizzare tutti nel rispetto per l’ambiente. Sarà infatti previsto il ‘day of sharing’, una giornata di volontariato aziendale dedicata alla cura e alla valorizzazione degli spazi pubblici della città. L’appuntamento è per mercoledì quando i volontari si dedicheranno alla pulizia e alla riqualificazione del parco giochi di viale De Gasperi.

Massimiliano Mariotti