Barista a chiamata, assistente familiare

Sono diverse le opportunità dilavoro nel Fermano. Sosta Caffe’ di Piane di Montegiorgio ricerca barista addettoa alla caffetteria. E’ richiesta un’età minima di 18 anni. La proposta di contratto è a chiamataintermittente. Contatti: tel. 3457324455. Ancora, la Termoservicegas srl di Fermo ricerca elettricista automunito. Contatti: tel. 0734605033; email: amministrazione@termoservicegas.it. La famiglia Durinzi Maria Vittoria di Ortezzano ricerca, invece, un assistente familiare per assistenza e lavori domestici, con patente ed automunitoa, che abbia tra i 22 e i 35 anni. Contatti: tel. 3516363746. Il Cappellificio Cecchi Angelo di Massa Fermana ricerca impiegatoa amministrativoa con diploma e conoscenze informatiche, tra i 19 e i 50 anni, automunitoa. Contatti: tel. 0734760058; email: info@cappellificiocecchi.com. Il centro per l’impiego di riferimento per questi annunci è quello di Fermo.